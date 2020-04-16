Нью-Дели, , 13:04 — REGNUM В индийском Мумбаи несколько сотен трудовых мигрантов окружили одну из крупнейших железнодорожных станций и оказывают сопротивление полиции, которая пытается их разогнать, сообщает MIGNEWS (Израиль).

По данным журналистов, наступившая на фоне пандемии безработица стала причиной отчаянного поступка трудовых мигрантов. Оставшись без средств, они пытаются привлечь внимание к своему бедственному положению, именно это послужило причиной блокирование ими железнодорожной станции. Трудовые мигранты просят бесплатно отправить их домой.

Отметим, на 16 апреля 900 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрировано в Индии, а общее количество достигло 12 380 случаев.