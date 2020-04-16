Киев, 16 апреля 2020, 12:59 — REGNUM Власти Украины сильно занижают очень тревожные макроэкономические показатели в изменённом бюджете-2020, заявил 16 апреля украинский экономист Александр Гончаров.
Специалист отметил, что по общей экспертной оценке Украину ждет спад ВВП на уровне более 8%, инфляция — более 10%.
«И пока в условиях «коронакризиса» не будет мер господдержки для каждого украинца и бизнеса — бессмысленно премьер-министру Шмыгалю заявлять о помощи национальным рынкам и целым отраслям в контексте каких-либо процентов ВВП или инфляции», — отметил Гончаров.
ИА REGNUM напоминает, что на внеочередном заседании 13 апреля Верховная рада приняла кризисные изменения в бюджет, основанные на прогнозе падения ВВП Украины в нынешнем году на 3,9%. При этом премьер-министр неоднократно заявлял, что этот показатель согласован с западными партнерами. Вместе с тем, 15 апреля был опубликован доклад МВФ, в котором говорится, что ВВП Украины в 2020 году сократится на 7,7%.