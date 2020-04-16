Бишкек, , 12:58 — REGNUM Парламент Киргизии вынес на общественное обсуждение проект поправок в законодательство страны, предлагающих запретить деятельность частных бюро обмена валют на территории республики. Об этом сообщает пресс-служба законодательного собрания.

Инициировавшие этот законопроект депутаты настаивают на том, что национальный банк Киргизии должен исключить частные «обменки» из списка организаций, имеющих право получать лицензию на деятельность по обмену наличной иностранной валюты.

Они отмечают, что нацбанк регулярно выявляет нарушения законодательства со стороны обменных бюро — отсутствие идентификации клиентов и укрывательство реальных объемов операций по обмену, что негативно влияет на отчисления налогов.

«В свете последних событий в марте 2020 года, обменные бюро, воспользовавшись ситуацией неопределенности и нервозности, связанной с распространением коронавируса и общемировым экономическим кризисом, выставили необоснованные обменные курсы на доллары США и евро. Как результат — вызвали искусственный ажиотаж и соответственно повышение спроса на иностранную валюту», — приводят пример махинаций инициаторы законопроекта.

Подводя итог, парламентарии подчеркнули, что ажиотаж на валютном рынке Киргизии, создаваемый и подогреваемый обменными бюро, формирует у населения и бизнеса искусственные девальвационные ожидания.

«Как следствие, начинается активизация перевода активов в национальной валюте в активы в иностранной валюте. Это, в свою очередь, приводит к еще большему давлению на обменный курс, ускорению темпов обесценения сома и, соответственно, росту импортируемой инфляции», — констатируют депутаты.