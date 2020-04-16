Ташкент, , 12:38 — REGNUM Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет 150 миллионов долларов трем узбекским банкам в рамках программы Содействия развитию торговли (ПСРТ), говорится в поступившем в ИА REGNUM сообщении ЕБРР.

«Местные предприятия, в том числе малые и средние предприятия (МСП), в самой густонаселенной стране Центральной Азии, Узбекистане, смогут продолжить свою хозяйственную деятельность, несмотря на вспышку пандемии коронавируса благодаря новому лимиту по торговому финансированию, предоставленному ЕБРР трем узбекским банкам», говорится в сообщении.

Отмечается, что средства ЕБРР направлены для того, чтобы помочь узбекским экспортерам и импортерам смягчить сбои в торговых операциях и системе поставок, вызванные тяжелыми рыночными условиями.

ПСРТ содействует развитию международной торговли в странах операций Банка, в том числе в Узбекистане, за их пределами и между ними. В рамках этой программы ЕБРР предоставляет гарантии международным подтверждающим банкам, принимая на себя политический и коммерческий риск платежей по сделкам международной торговли, осуществляемым банками в этих странах. ПСРТ обеспечивает доступ к финансированию для экспортеров и импортеров, в том числе малых предприятий, укрепляет местный потенциал по обеспечению нормативно-правового соответствия и развивает навыки торгового финансирования.

После принятия Советом директоров ЕБРР 13 марта решения о предоставлении экстренного пакета поддержки в размере одного миллиарда евро существующим клиентам в странах операций банка, в том числе в Узбекистане, ЕБРР ощутил огромный спрос на его финансирование. В настоящее время банк работает над запуском второго пакета большего размера, чтобы увеличить объем предоставляемой помощи. На сегодняшний день ЕБРР инвестировал 1,85 миллиарда евро в экономику Узбекистана, участвуя в 79 проектах.