Москва, , 12:34 — REGNUM В Госдуму направлены поправки в Бюджетный кодекс, дающие больше маневра регионам РФ на фоне коронавируса, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе совещания.

«Мы внесли поправки в Бюджетный кодекс, которые могут дать регионам больше маневра», — сказал глава правительства.

Речь идет об упрощении предоставления так называемых «горизонтальных» кредитов регионами друг другу. Мера будет действовать с 2021 года.

«Будут сняты ограничения на выпуск долговых ценных бумаг муниципалитетами», — сказал также Мишустин, отметив, что о такой мере просили регионы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума может рассмотреть изменения на заседании 17 апреля.