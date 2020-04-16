Москва, , 12:34 — REGNUM В России более 500 тыс. компаний смогут рассчитывать на выплаты от государства в связи с развитием ситуации с распространением коронавируса. Об этом 16 апреля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

«Начиная с мая предприятиям малого и среднего бизнеса, индивидуальным предпринимателям из перечня пострадавших отраслей будут выделяться соответствующие выплаты. Компании, которые получат эти выплаты, берут на себя обязательства максимально сохранить рабочие места на уровне не менее 90% численности на 1 апреля», — сказал он.

Размер выплаты будет составлять 12 130 руб. в месяц на каждого сотрудника.

Всего мерами будет охвачено около полумиллиона компаний, в которых трудятся 3 млн сотрудников.