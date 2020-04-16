Ташкент, , 12:31 — REGNUM Более полутора миллионов граждан Узбекистана стали безработными из-за пандемии коронавируса, сообщает Podrobno. uz со ссылкой на письмо главы минтруда Узбекистана Нозима Хусанова в адрес международной коалиции Cotton Campaign.

«В эти дни Узбекистан столкнулся с беспрецедентной двойной угрозой для здоровья населения и экономики в связи с пандемией коронавируса. По предварительным оценкам Международной организации труда, до 25 миллиардов человек по всему миру могут лишиться работы, а потери доходов работников составят не менее 3,4 триллиона долларов, и Узбекистан не стал исключением», — говорится в письме.

В письме отмечается, что уже сегодня рынок труда Узбекистана испытывает небывалое давление: более полутора миллионов граждан республики — безработные. Из-за строгой изоляции страны около 150 тысяч трудящихся вынужденно остались без работы, более 140 тысяч граждан — возвратившиеся на Родину трудовые мигранты без постоянного дохода, более 200 тысяч семей находятся за чертой бедности.

В этой связи министр попросил коалицию снять бойкот на узбекский хлопок и текстильную продукцию, ранее введенный Cotton Campaign.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в 2018 году Cotton Campaign обратилась к США с просьбой не исключать Узбекистан из соответствующего списка стран, в которых хлопок собирается с помощью детского принудительного труда, так как в 2017 году были зафиксированы случаи привлечения детей к уборке хлопка.

Cotton Campaign — международная организация, целью которой является искоренение детского и принудительного труда при производстве хлопка. Благодаря ее работе многие ведущие бренды и компании в Европе и США отказались от покупки узбекского хлопка и текстиля из-за фактов детского и принудительного труда при его сборе.