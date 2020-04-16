Москва, , 12:14 — REGNUM Самое большое число люксовых автомобилей за период с января по март 2020 года было реализовано в Москве. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

За отчетный период в столице было продано 178 единиц новых автомобилей сегмента Luxury, что составляет 60% от всех продаж этих машин в России.

На втором месте в этом рейтинге — Подмосковье. Обладателями новых люксовых автомобилей в Московской области за январь-март 2020 года стали 36 человек.

Северная столица оказалась в этом списке на третьем месте — 28 проданных авто сегмента Luxury.

В Краснодарском крае было продано 15 единиц, в Свердловской области — 6 люксовых авто, по три модели купили жители Красноярского края, Ростовской и Рязанской областей. По две машины приобрели жители Нижегородской и Саратовской областей, Коми и Татарии. Кроме того, по одному авто класса люкс купили за отчетный период ёще в 17 регионах РФ.

Напомним, за период с января по март 2020 года реализация автомобилей сегмента Luxury выросла на 10%, до 297 единиц.

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