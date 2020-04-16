Киев, , 12:11 — REGNUM Украина срочно нужен план спасения угольной отрасли, поскольку страна теряет 95% общей добычи, заявил 16 апреля народный депутат Украины, глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Специалист перечислил, что уже не работают шахты «Краснолиманская», «Селидовуголь», «Волыньуголь», частные шахты «Добропольеуголь», «Белозерская», а с 20 апреля останавливается флагман угольной отрасли — «Павлоградуголь».

»"Павлоградуголь» дает 60% добычи угля в стране, его остановка приведет к ряду негативных последствий, в частности, рабочие места потеряют 23 тысяч работников, а местные бюджеты не досчитаются 5 млрд грн налогов», — подчеркивает Волынец.

Он жестко раскритиковал действия властей, которые на фоне снижения спроса на электроэнергию открыли импорт тока из России и Белоруссии по демпинговым ценам и, соответственно, «загнали в убытки тепловую генерацию, обвалив цены на ток на энергорынке».

Волынец призвал правительство «немедленно разработать план спасения угольной отрасли», а также назначить министра энергетики, «который ликвидирует искусственно созданные проблемы в отрасли и выведет ее из кризиса».

ИА REGNUM напоминает, что 14 апреля генеральный директор холдинга ДТЭК (принадлежит Ринату Ахметову, владеет большинство шахт Украины) Максим Тимченко заявил об остановке крупнейшего угольного объединения страны «Павлоградуголь"как минимум на 2 недели. По его словам, решение было принято в ситуации тотальных неплатежей, отсутствия возможности заплатить за перевозку угля и покупку материалов. Вместе с 10 шахтами «Павлоградугля» в холдинге остановят сопутствующие предприятия — три обогатительных фабрики, Першотравенский ремонтно-механический завод и Научно-производственный центр ДТЭК.

14 апреля глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что в энергетике Украины сейчас «сумасшедший кризис», и очень не хватает лица, принимающего решения (в стране с 4 марта отсутствует министр энергетики).