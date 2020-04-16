Москва, , 12:08 — REGNUM Госдума в приоритетном порядке проработает поручение президента РФ по освобождению выплат врачам от НДФЛ, комиссия обсудит с регионами и бизнесом предложения по поддержке, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин дал поручение комитету Госдумы по бюджету и налогам в приоритетном порядке проработать и представить предложения по внесению изменений в Налоговый кодекс в части освобождения от НДФЛ выплат врачам, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Также он сообщил, что комиссия Госдумы по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства обсудит с регионами и бизнес-сообществом механизм реализации инициатив, предложенных президентом. Речь идет в том числе о расширении перечня наиболее пострадавших отраслей за счет компаний, которые ведут торговлю непродовольственными товарами, а также список ключевых для экономики регионов системообразующих предприятий.

«Важно обсудить эти вопросы с регионами, они лучше знают, какие предприятия особенно нуждаются в поддержке», — сказал Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством РФ заявил о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса, а также об освобождении от НДФЛ выплат медикам в связи с распространением коронавирусом.

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