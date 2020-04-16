Москва, , 12:01 — REGNUM Это последнее дело, когда министр экономического развития страны, находясь в информационном вакууме, идет проверять практику. заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя выдачу банками льготных кредитов малому бизнесу.

«С одной стороны, это означает, что глава МЭР Максим Решетников находится в административном вакууме, что гораздо страшнее.

С другой стороны, за решение открыть себе глаза министру Решетникову +10 баллов, но предприниматели ждут выводов, не разносов и пиара, а выводов и решения проблемы.

Решение проблемы — предоставление льготных кредитов — сдвинется с места. Но это потребует ручного управления именно потому, что банки будут тормозить процесс борясь за свою устойчивость», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало, министр экономического развития РФ Максим Решетников решил лично проверить, выдают ли банки льготные кредиты малому под 0% в период пандемии коронавируса.