Вашингтон, , 12:01 — REGNUM Американский производитель автомобилей класса люкс Cadillac (принадлежащий компании General Motors) опубликовал цены на модель Escalade. Информация о стоимости комплектаций данного авто опубликована в прайс-листах компании.

Цена базовой версии авто с передним приводом равна 76 195 долларов (около 5,7 млн рублей). Это на одну тысячу долларов (около 74,4 тыс. рублей) больше, чем начальная стоимость у предыдущей версии автомобиля.

При выборе пакета Sport стоимость автомобиля вырастет до 85 595 долларов (6 366 556 рублей).

Комплектация Premium Luxury с пакетом Performance обойдётся покупателю в 85 695 долларов (6 373 994 рубля). Эта версия авто оснащается магнитной подвеской Magnetic Ride Control, электронным дифференциалом с ограниченным проскальзыванием, а также контроллером тормозов и ассистентом для прицепа.

Новинка с приводом 4×4 AWD будет стоить в среднем на три тысячи долларов (около 223 тыс. рублей) дороже.

Ранее глава марки Cadillac Стив Карлайл заявил, что компания отказалась от моторов V8 Blackwing с двойным турбонаддувом.

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