Напомним, правительственная комиссия 10 апреля утвердила новые критерии отбора системообразующих предприятий. Были выделены более 70 сфер и объективные показатели по каждой из них, которые позволят отобрать крупнейшие и важнейшие для экономики страны предприятия.
В заседании штаба по предотвращению негативного воздействия от распространения новой коронавирусной инфекции на строительную отрасль и ЖКХприняли участие представители НОСТРОЙ, а также крупных строительных компаний — ГК ПИК, ГК Инград, ГК Самолет.
Основными задачами штаба являются рассмотрение проблем и выработка предложений, по проведению мероприятий, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции внутри строительной отрасли и ЖКХ, а также взаимодействие с федеральными и региональными органами власти и организациями, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
Замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин пояснил основные критерии для включения групп компаний в перечень системообразующих организаций российской экономики.
«Объем строительства жилых и нежилых зданий по группе компаний в соответствии с действующими разрешениями на строительство должен составлять не менее 400 тыс. кв. м, выручка по группе компаний от строительства инженерных сооружений за 2019 год — не менее 10 млрд рублей», — заявил замминистра.
Перечень системообразующих компаний в сфере строительства будет сформирован до конца текущей недели. Об этом заявил глава Минстроя России Владимир Якушев на совещании оперативного штаба по предотвращению негативного воздействия от распространения новой коронавирусной инфекции на строительную отрасль и ЖКХ 14 апреля.
Министр подчеркнул, включение в перечень не означает автоматического доступа к деньгам. «В случае выявления критических проблем и попадания в так называемую «красную зону» будет возможно обратиться в правкомиссию за поддержкой», — заявил Владимир Якушев.
Владимир Путин
Иван Шилов © ИА REGNUM
Президент России сам анонсировал совещание по стройиндустрии на видеоконференции с членами правительства РФ 15 апреля.
«На прошлой неделе, вы знаете, мы рассмотрели ситуацию в оборонно-промышленном комплексе и ракетно-космической отрасли. Завтра посвятим отдельное совещание положению дел в строительной индустрии. В ближайшее время обсудим меры поддержки автопрома и сельского хозяйства, ЖКХ, лёгкой промышленности, авиастроения, других отраслей», — сказал Владимир Путин.