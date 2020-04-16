В заседании штаба по предотвращению негативного воздействия от распространения новой коронавирусной инфекции на строительную отрасль и ЖКХприняли участие представители НОСТРОЙ, а также крупных строительных компаний — ГК ПИК, ГК Инград, ГК Самолет.

Основными задачами штаба являются рассмотрение проблем и выработка предложений, по проведению мероприятий, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции внутри строительной отрасли и ЖКХ, а также взаимодействие с федеральными и региональными органами власти и организациями, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор.