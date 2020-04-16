Мончегорск, Мурманская область, 16 апреля 2020, 11:50 — REGNUM «Норникель» выделил 117 млн рублей на оборудование инфекционного отделения Мончегорской центральной районной больницы. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Мурманской области.
В новом отделении 62 койки для лечения пациентов, заражённых коронавирусом, создано 38 точек для подключения кислорода. Новое инфекционное отделение в Мончегорске уже готово к приему пациентов, составлен список врачей, которые заступят на дежурство при поступлении первых больных.
Также на Кольском полуострове компания «Норникель» предоставила для обсервации корпоративный профилакторий на 120 мест, а в Печенгском районе подготовлена обсервация на 20 мест.
Добавим, что в общей сложности компания выделила 10,5 млрд рублей на борьбу с коронавирусом. На закупку оборудования, средств защиты и развитие медицинской инфраструктуры только в апреле будет потрачено порядка 3 млрд рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, число зараженных в Мурманской области за сутки выросло до 309. 15 человек выздоровели, 1 пациент скончался.