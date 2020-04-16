Мончегорск, Мурманская область, , 11:50 — REGNUM «Норникель» выделил 117 млн рублей на оборудование инфекционного отделения Мончегорской центральной районной больницы. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Мурманской области.

В новом отделении 62 койки для лечения пациентов, заражённых коронавирусом, создано 38 точек для подключения кислорода. Новое инфекционное отделение в Мончегорске уже готово к приему пациентов, составлен список врачей, которые заступят на дежурство при поступлении первых больных.

Также на Кольском полуострове компания «Норникель» предоставила для обсервации корпоративный профилакторий на 120 мест, а в Печенгском районе подготовлена обсервация на 20 мест.

«К этому кризису «Норникель» подошёл с достаточным запасом прочности, чтобы обеспечить максимально возможную защиту наших работников и всех жителей городов, где расположены предприятия компании, поддержать малый и средний бизнес, подставить плечо местным администрациям. Я уверен, что вместе с нашими работниками, жителями наших городов, со всей страной мы достойно пройдем это испытание», — заявил президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Добавим, что в общей сложности компания выделила 10,5 млрд рублей на борьбу с коронавирусом. На закупку оборудования, средств защиты и развитие медицинской инфраструктуры только в апреле будет потрачено порядка 3 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, число зараженных в Мурманской области за сутки выросло до 309. 15 человек выздоровели, 1 пациент скончался.