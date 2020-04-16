Москва, , 11:49 — REGNUM Комитет Госдумы по информполитике разработал перечень мер поддержки IT-компаний на фоне спада экономики из-за вируса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 апреля, об этом сообщил глава комитета Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Меры разработаны при участии главы Минсвязи Максута Шадаева.

Перечень мер предполагает внесение в Госдуму законопроектов, которые предусматривают освобождение от НДС стоимости услуги по разработке программного обеспечения (ПО), баз данных, а также по предоставлению доступа к такому программному обеспечению, применение налоговых вычетов по НДС в связи с экспортом услуг, результатов интеллектуальной деятельности. Также среди мер поддержки предоставление на полгода отсрочки по налоговым платежам операторов связи, осуществляющих модернизацию сети связи в целях расширения ёмкости, рассказал Хинштейн.

«Снижение до 14% страховых взносов в Фонд обязательного страхования для операторов связи до конца текущего года, арендные каникулы», — перечисляет парламентарий.

Также предусматривается право работодателей временно снижать плату сотрудникам до 20% либо по согласованию с ними отпускать в вынужденный отпуск с учетом снижения заработной платы до 50%. Кроме того, среди мер поддержки — снижение до конца текущего года ставки НДС до 10%.

«В условиях кризиса, к сожалению, IT-отрасль несёт серьёзный издержки. Мнение, что все ушли в самоизоляцию, поэтому интернет приносит цифровой индустрии огромные средства, это мнение, мягко скажем, некорректно. Да, те, кто обеспечивает трафик сегодня, наверное, находятся в привилегированном положении, а то, что касается разработчиков программного обеспечения, сегодня, напротив, они находятся в очень тяжёлом положении, поскольку объем заказов резко сократился, а возможностей для такого бизнеса получить кредиты крайне мало по причине того, что у этой отрасли залоговая масса — это мозги, к сожалению, банки в качестве залога под кредит не принимают», — заявил Хинштейн.