Симферополь, 16 апреля 2020, 11:50 — REGNUM Власти Крыма обратились к правительству страны с просьбой расширить перечень пострадавших из-за коронавируса предприятий. Об этом 16 апреля на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике заявил глава РК Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма пообещали потратить на субсидирование предприятий республики и прямые выплаты гражданам 3 млрд рублей.
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