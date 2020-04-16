Симферополь, , 11:50 — REGNUM Власти Крыма обратились к правительству страны с просьбой расширить перечень пострадавших из-за коронавируса предприятий. Об этом 16 апреля на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике заявил глава РК Сергей Аксёнов.

«Я вчера подписал обращение к премьер-министру России Михаилу Владимировичу Мишустину с просьбой признать, что все отрасли Крыма так или иначе пострадали от этой ситуации. И средний чек за покупки упал в магазине, и количество покупателей снизилось, поэтому общий денежный оборот снизился», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма пообещали потратить на субсидирование предприятий республики и прямые выплаты гражданам 3 млрд рублей.

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