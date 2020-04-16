Тбилиси, , 11:54 — REGNUM Выполнение указаний минздрава Грузии в рамках борьбы с распространением коронавируса на работающих предприятиях проверили сотрудники Трудовой инспекции. Об этом 16 апреля сообщает агентство Report.

Как рассказали журналистам в министерстве экономики, в Грузии 105 предприятий осуществляют инфраструктурные проекты. В ходе проверки было установлено, что только на 79 из них все предписания минздрава выполняются сотрудниками.

В минэкономики Грузии также сообщили, что проверили предприятия, на которых ранее за несоблюдение рекомендаций было остановлено производство. Из 101 компании полностью устранили замечания на 68.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии с 21 марта введено чрезвычайное положение, и действуют ограничения. В том числе закрыты предприятия, за исключением тех, деятельность которых признана социально важной.

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