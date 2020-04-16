Рига, , 11:43 — REGNUM Убытки компании Rīgas Satiksmes, занимающейся общественными перевозками в Латвии, за месяц составили 2 млн евро из-за введённых ограничений. Об этом заявила председатель правления муниципального предприятия Джинета Иннуса в интервью Латвийскому радио.

«Полностью убытки можно будет подсчитать после того, как режим чрезвычайной ситуации и другие ограничения связанные с COVID-19 будут отменены, и мы сможем вернуться к прежнему рабочему режиму и нормальной жизни», — сказала Иннуса.

По ее словам, сегодня предприятие обеспечивает примерно такое же количество рейсов, что и в докризисный период, однако, число пассажиров сократилось с 450 000 ежедневно до 100 000.

Она отметила, что компания существенно сократила издержки, прекращены перевозки на микроавтобусах.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.