Киев, , 11:40 — REGNUM Рынок Украины в настоящий момент уже насытился масками на любой вкус и кошелёк, заявил 16 апреля украинский бизнесмен Алексей Давиденко, работающий в отрасли медицинских товаров.

В частности, отметил эксперт, по данным ряда производителей, «склады ломятся от уже пошитого, спрос упал в разы и они готовы отдавать маски уже даже по себестоимости, только для того чтобы не остаться с ними навсегда».

Хуже всего положение, подчеркивает он, у тех, кто массово делает одноразовые маски без мембраны, поскольку «их делают в разы больше, чем хотят купить».

Давиденко отмечает, что, кроме собственных производителей, в страну массово завозят каждый день сотни тысяч масок из Китая. Соответственно, на все виды масок резко упали цены.

«И не нужны никакие государственные меры. Просто нужно было вовремя не дать вывезти миллионы масок и респираторов на экспорт. И тех масок, что вывезли в феврале на экспорт — нам бы хватило на этот месяц жизни — без всякого дефицита и особого роста цен», — подчеркивает бизнесмен, задаваясь вопросом — будет ли кто-то наказан за не закрытый вовремя экспорт из Украины товаров защиты.

ИА REGNUM напоминает, что решение о запрете экспорта из Украины товаров защиты приняло в марте уже новое правительство Дениса Шмыгаля. Поскольку до этого украинские предприятия работали исключительно на эксперт, купить маски и антисептики на Украине во второй половине марта было крайне затруднительно, а цены на товары резко выросли в 20−30 раз.