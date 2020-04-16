Москва, , 11:54 — REGNUM Количество выданных за день новых кредитных карт достигло в России в конце марта и начале апреля исторически минимальных значений. Об этом пишет 16 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на оценки экспертов.

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), располагающего в числе прочих данными Сбербанка, резкое падение выдачи карт отмечено в период с 30 марта по 3 апреля относительно среднедневных значений января, февраля и марта.

«Ежедневно выдаваемое в будние дни количество кредиток снизилось в четыре — восемь раз, объем — в три—семь раз», — говорится в публикации.

30 марта банки выдали 10,8 тыс. карт с общим лимитом менее 800 млн рублей, а 3 апреля — только 5,7 тыс. карт на общую сумму 405 млн рублей.

Выдача карт замедлилась в январе и феврале, в марте тенденция усилилась. В марте 2020 года было выдано на 20,5% меньше карт, чем в марте 2019 года. Объём снизился на 28%.

В начале года на сокращение выдачи карт влияли рыночные факторы, теперь это происходит из-за пандемии коронавируса. Эксперты полагают, что в дальнейшем банки могут столкнуться с неспособностью заёмщиков гасить долги.