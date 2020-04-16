Оренбург, 16 апреля 2020, 11:35 — REGNUM Минздрав Оренбургской области заказал 23 аппарата искусственной вентиляции легких. Согласно информации, опубликованной на портале zakupki.gov.ru, начальная цена лота составляет 59,8 млн рублей.
Победитель аукциона должен осуществить поставку до 20 декабря 2020 года в 13 больниц, расположенных в Оренбурге, Бузулуке, Абдулино, Новотроицке, Соль-Илецке, Ясном, Новоорске, Саракташе, Шарлыке, Бугуруслане, Новосергиевке, Орске.
Стоимость одного аппарата ИВЛ составляет 2,6 млн рублей. На аукцион поступила лишь одна заявка. С единственным поставщиком (ООО «Развитие») и планировалось заключить контакт. Однако в настоящее время определение поставщика приостановлено из-за поступившей жалобы от ООО «Медикор Групп».