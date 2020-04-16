Москва, , 11:33 — REGNUM Второй квартал 2020 года для экономики России будет очень трудным, падение ВВП может составить до 20−25%. С высокой вероятностью режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса затронет не только апрель, но и май, а возможно и июнь, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Экономические достижения последних 20 лет разрушаются на глазах. Перезагрузка сектора услуг начнется, вероятно, в третьем квартале. Международные авиаперевозки восстановятся только к концу 2020 года.

Конечно, правительство и Банк России стараются смягчить ситуацию, однако мне кажется, они не замечают очевидной вещи, которая просто на поверхности. Главной новой проблемой России является безработица. Общее число безработных в России может вырасти до 8 млн, такая ситуация может сохраниться до конца текущего года.

Надо понимать, что работники, которые могли бы уйти на пенсию, но вынуждены остаться на своих рабочих местах из-за пенсионной реформы, не будут востребованы на рынке труда. Они рискуют остаться без источников доходов, что грозит дополнительным усилением социального напряжения.

Лучшая антикризисная мера сейчас — это отменить пенсионную реформу. Экономии от нее немного, а деньги в казне пока есть. В крайнем случае бюджетный дефицит можно будет покрывать за счет займов на внутреннем рынке.

На фоне спада деловой активности и кредитования у банков появится свободная ликвидность. Естественно, отмена пенсионной реформы поддержит рейтинг популярности президента и премьера», — высказал своё мнение эксперт.

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