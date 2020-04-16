Симферополь, , 11:37 — REGNUM На субсидирование предприятий Крыма и прямые выплаты граждан направят 3 млрд рублей. Об этом 16 апреля на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике заявил глава РК Сергей Аксёнов.

«В субботу мы на штабе по мерам поддержки дополнительно проходим. Средства — 3 млрд рублей на три месяца. Если ситуация будет развиваться в лучшую сторону, то с каждой неделей все больше отраслей будут выходить на работу, ситуация будет нормализовываться», — отметил Аксёнов.

По его словам, под действие новых мер должны попасть около 200 тысяч жителей республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма констатировал, что все экономические меры поддержки, которые реализуются в Крыму в рамках борьбы с коронавирусом, это отсрочка, а не прямая помощь гражданам и предприятиям.

Читайте ранее в этом сюжете: Аксёнов: все меры поддержки в Крыму — это отсрочка