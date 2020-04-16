Москва, , 11:33 — REGNUM По итогам первых трех месяцев 2020 года в России выросли на 10% продажи автомобилей класса люкс по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает агентство «Автостат».

По данным журналистов, всего за отчетный период на авторынке страны было продано 297 новых люксовых авто.

Больше всего в первом квартале 2020 года было реализовано люксовых автомобилей Maybach S-Class немецкого бренда Mercedes-Benz — 129 единиц. Это составляет 40% от всего рынка сегмента Luxury.

На втором месте люксовые модели британского бренда Bentley. Их за период с января по март 2020 года приобрели 66 российских автолюбителей. Тройку лидеров замыкает Rolls-Royce с результатом 40 единиц.

Далее идут бренды: Lamborghini (34 ед.), Maserati (22 ед.), Ferrari (4 ед.) и Aston Martin (2 ед.).

Напомним, в марте 2020 года в России было продано 130 люксовых авто — на 4% больше, чем в марте 2019 года.

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