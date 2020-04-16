Киев, , 11:28 — REGNUM Украина проиграла локальную энергетическую войну с Кремлем, заявил сегодня, 16 апреля, украинский политолог Кирилл Сазонов, комментируя ситуацию в энергетике страны.

Сазонов напомнил последние новости — с 20 апреля крупнейшее угледобывающее предприятие страны «Павлоградуголь» и три обогатительные фабрики вынужденно уходят в простой, а на прошлой неделе о невозможности заплатить зарплаты и купить топливо заявил «Энергоатом». Эксперт считает, что эти события — последствия решения Рады, принятого осенью 2019 года, которое сделало возможным импорт электроэнергии и угля из России.

«Об этих рисках эксперты предупреждали еще осенью — выход на украинский рынок российского угля и электроэнергии может стать приговором украинской генерации и угледобыче. Да, россияне будут демпинговать — о чём предупреждали президента и премьера. Мотивация простая — они будут душить наши шахты и генерацию электроэнергии, чтобы в Украине росла безработица и падали поступления в бюджет», — заявил политолог.

Эксперт отметил, что энергетический коллапс на Украине сегодня — «результат работы российских лоббистов, и это факт».

«Тут как с газом — главное создать критическую зависимость. И потом можно выкручивать Украине руки как угодно. Если мы отдаем Кремлю условный рубильник — мы полностью от них зависим», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что в апреле в Киеве приняли решения, которые полностью закрывают возможность импорта электроэнергии и угля из России. Впрочем, резкое ограничение поставок пошло уже в марте — по официальным данным, Украина снизила импорт электроэнергии из России почти в 23 раза.

14 апреля глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что в энергетике Украины сейчас «сумасшедший кризис», и очень не хватает лица, принимающего решения (в стране с 4 марта отсутствует министр энергетики).