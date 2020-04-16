Москва, , 11:27 — REGNUM В условиях кризиса предпринимателям уже сейчас нужно по максимуму сократить расходы и быть готовыми к тому, что экономика может откатиться на целое десятилетие, а рынок уже не будет прежним.

Поэтому уже сейчас необходимо перестраиваться к офлайн-работе в новых условиях. Уход на «цифру» Арсений Поярков — кандидат экономических наук, президент аналитического агентства «БизнесДром», член экспертного совета Государственной думы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям — считает рискованным. К тому же, по его мнению, конкуренция в онлайн не совсем честна, так как зависит от выдачи рекламных предложений Яндекса и Google. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM эксперт также отметил, что кризис обещает быть долгим:

Арсений Поярков: В бизнесе самое страшное — это иллюзия. К сожалению, на свои места всё не возвращается — мир меняется, и в условиях падения цен на нефть, в условиях, когда людям физически сейчас — вероятно, несколько месяцев — будет запрещено вести обычный образ жизни. Это непременно скажется на поведенческих привычках потребителей в будущем — рынок непременно изменится.

Для ритейлов и подритейлов, ресторанов, путешествий он изменится совершенно драматически. Поэтому те бизнес-модели, которые работали до кризиса, после кризиса работать, с высокой вероятностью, перестанут, их надо будет каким-то образом корректировать. С учётом того, что кризис обещает быть долгим, чем быстрее предприниматель сориентируется и начнёт перестраиваться, тем больше его шансы на выживание.

В чём заключается это перестраивание? Кризис — это время простых решений, как ни парадоксально. Все сложные бизнес-процессы, затратные по деньгам, в первую очередь, затратные по исполнению, они в кризис практически не работают или начинают работать намного хуже. Поэтому, если говорить просто, чем быстрее бизнес уменьшает свои постоянные расходы и делает процессы прямыми и простыми, тем больше у него шанс найти свою нишу в будущем.

Потому что, безусловно, все пошли в «цифру», с одной стороны, все пробуют продавать через интернет. Проходит огромное количество всяких вебинаров и предложений цифровых. Но это сложный рынок, тут не должно быть тоже иллюзий. Любые продажи через интернет, они ещё более конкурентны, чем продажи офлайн. Потому что при продаже товаров офлайн, так или иначе, существуют какие-то географические привязки к локации, есть ограниченная конкуренция в связи с этими географическими привязками.

Грубо говоря, если у нас есть какое-то кафе, например в Медведково, оно вряд ли будет конкурентам бару или ресторану на станции метро «Южная». А здесь, в интернете, у нас абсолютная конкуренция, которая к тому же не совсем честна. Потому что по факту выдачи рекламных предложений она зависит от Яндекса, Google и настройки их алгоритмов, которые постоянно меняются. К тому же о которых фактически никто не знает до конца, как они работают, потому что они постоянно видоизменяются.

Поэтому в онлайн, с одной стороны, так или иначе идти нужно — без этого ближайшие месяцы можно не протянуть. Но с другой стороны, надо готовиться к простым офлайн решениям. Когда кризис закончится, те, у кого был офлайновый бизнес, они вряд ли смогут закрепиться в онлайн-нише. Поэтому нужно резко сокращать расходы и готовиться к возвращению в бизнес-модель, условно говоря, десятилетней давности, когда предлагались простые и дешёвые продукты.

ИА REGNUM: То, о чём вы говорите, означает также и откат всей экономики на целое десятилетие?

Арсений Поярков: Да, безусловно, есть высокая вероятность того, что экономика откатиться на этот период, и потребители это физически увидят через количество и качество торговых предложений в офлайне. Если вы помните, сколько было всяких ресторанов, торговых центров 10 лет назад, и сколько их было несколько месяцев назад. Разница очень существенная. Эта разница появилась за счёт какого-то накопленного жирка. К сожалению, когда этот жирок стремительно сейчас уходит, то и весь тот сервис, к которому привыкли, в частности москвичи, он тоже существенно пострадает. Конечно, мы буквально не вернёмся на срок десятилетней давности — всё-таки уже и другие технологии, и рынок изменился, но откат назад будет, безусловно.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 15 апреля, президент России Владимир Путин провёл совещание по вопросам поддержки экономики, бизнеса, занятости и доходов граждан в условиях борьбы с эпидемией коронавируса. В ходе данного мероприятия было заявлено, что в перечень наиболее пострадавших отраслей, куда входят предприятия малого и среднего бизнеса в сфере общественного питания, туризма, гостиничного дела, следует добавить и малые и средние компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами.

ИА REGNUM ведёт трансляцию «Экономические последствия эпидемии коронавируса в России».