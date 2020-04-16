Москва, , 11:17 — REGNUM Дилеры китайской марки Haval в России начали принимать предзаказы на внедорожник Haval H5. Об этом сообщает RG.

Новинка будет выпускаться в РФ в двух комплектациях — Comfort и Premium.

Начиная с базовой комплектации модель H5 будет оснащена системой климат-контроля, парктроником, информационно-развлекательным комплексом с сенсорным экраном и круиз-контролем с управлением на руле.

Клиренс внедорожника равен 204 мм, а его углы въезда и съезда составляют 24 градуса.

Автопроизводитель снабдил модель информационным экраном, на котором имеются альтиметр, барометр, компас, показывается угол наклона машины. Зимняя комплектация авто состоит из сидений и зеркал с электрическим обогревом. Электрообогрев также имеется у щёток в зоне покоя.

Салон в комплектации Premium отделан экологической кожей, а сиденья имеют электрическую регулировку положения. Кроме того, в багажном отделении машины появились шторки, крючки и такелажные кольца.

Под капотом базовой комплектации установлен турбированный мотор производительностью 150 л. с. рабочим объёмом два литра. В версии Premium авто оснащено 177-сильным агрегатом. У обоих двигателей имеется 6-позиционная «механика».

Напомним, в первом квартале текущего года компания «Хавейл Мотор Рус» (принадлежит компании Haval) увеличила свою дилерскую автосеть в России на три новых автоцентра. Теперь в РФ функционируют 85 официальных центров Haval.

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