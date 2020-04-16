Новосибирск, , 11:09 — REGNUM Российские предприниматели призывают власти вернуться к замороженному проекту, в рамках которого наименее обеспеченным слоям населения предполагалось выдавать продуктовые карточки. Подобная программа реализуется в США с 90-х годов прошлого столетия, её название — food stamp (продовольственные талоны), отметила исполняющая обязанности завкафедрой, кандидат экономических наук, доцент кафедры инноваций и предпринимательства Новосибирского госудственного университета экономики и управления Людмила Коява.

«Создавалась она не для поддержки бизнеса, а для поддержки малоимущих слоёв населения. Практика показала, что оценка результативности этой программы разная. Одни считают, что эта программа необоснованно раздута и ею пользуются мошенники, другие считают, что это эффективная программа, которая позволяет решить вопрос об обеспечении малоимущего населения продуктами первой необходимости.

Инициатива российских предпринимателей обусловлена последствиями пандемии, когда мы ожидаем спад в экономике, рост безработицы. На первый взгляд, реализация проекта по выдаче наименее обеспеченным слоям населения продуктовых карточек — это возможность государственной поддержки бизнеса и населения. Такой проект должен сохранить платежёспособный спрос, который позволит отечественным производителям сельскохозяйственной продукции не потерять объёмы производства и реализации и как следствие, сохранить выручку, рабочие места и уровень заработной платы сотрудников.

Изначально проект Минпромторга РФ задумывался как мера поддержки отечественного производителя сельхозпродукции на фоне введения санкций и ухода с рынка импортных продуктов. Сегодня уже многие отечественные производители почувствовали своё преимущество и готовы предлагать рынку качественные и полезные продукты, выращенные на территории РФ. И реализация обсуждаемого проекта должна действительно способствовать поддержке бизнеса и граждан.

Но, есть и другая сторона медали, с которой рискуют столкнуться отечественные предприниматели и малоимущие граждане России. Данная мера может породить различные варианты мошенничества, начиная от коррупционных дел (выбор приоритетных компаний-производителей и граждан, участвующих в проекте), заканчивая схемами обналичивания и бартерного обмена продуктовых карточек. А это не позволит реальному бизнесу и нуждающимся гражданам получать помощь, что, в свою очередь, отрицательно скажется на эффективности программы и в целом на экономике страны.