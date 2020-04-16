Ульяновск, , 10:45 — REGNUM В Ульяновской области за счёт регионального бюджета окажут поддержку предприятиям, в том числе тем, которые не попали «под федеральный перечень» наиболее пострадавших в условиях пандемии коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём видеообращении губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Глава региона проинформировал о новых мерах поддержке ряда предприятий.

«Во-первых, для обрабатывающих производств, не подпадающих под федеральный перечень, будет сделана рассрочка платежей по усредненному социальному налогу, а также налогу на имущество и на землю. Во-вторых, мы отменим арендные платежи за государственное муниципальное имущество на три месяца. В-третьих, будут введены льготы по единому налогу на вмененный доход», — сказал Сергей Морозов.

Кроме того, будут предусмотрены льготы (от 50 до 100%) по имущественному налогу для торговых и офисных центров, которые предоставят арендные каникулы и скидки для своих арендаторов. Также будет оказываться поддержка за счёт средств резервных фондов правительства и губернатора.

«Вводя эти меры поддержки, мы понимаем, что региональный бюджет недополучит значительные средства. Но мы готовы идти на это, поскольку наша главная задача — сохранить трудовые коллективы, рабочие места, малый и средний бизнес. Но эти меры поддержки будут распространяться только на тех бизнесменов, которые сохранят социальные гарантии своим работникам, не будут нарушить требования трудового кодекса и мер безопасности», — подчеркнул губернатор.

Напомним, ранее федеральное правительство утвердило список отраслей, наиболее пострадавших из-за коронавируса. К ним, в частности, относятся автомобильные и авиаперевозки; культура, досуг и развлечения; организация конференций и выставок; фитнес и спорт; турбизнес и гостиницы; общепит; дополнительное образование; салоны красоты, ремонт и другие бытовые услуги.

Ранее в Ульяновской области возобновили работу строительные магазины, зоомагазины, автосервисы и ремонтные мастерские, фотоателье, нотариальные конторы, тепличные комбинаты, IT-кластер.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области официально подтверждено 104 случая инфицирования коронавирусом. Из них два пациента выздоровели, один скончался — 68-летняя женщина, которая вернулась из Москвы 1 апреля, но к врачам обратилась 8 апреля. Спасти её не удалось.