Новосибирск, , 10:44 — REGNUM Что-то похожее на новый деловой сезон начнётся в сентябре-октябре месяце, считает кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления Эдуард Коложвари. По мнению эксперта, стороны властей будет ослабление карантинных мер, а люди привыкнут к постоянной опасности, но будут стремиться к личному общению.

«Статистика отраслей должна быстро отыграть потери, в том числе за счёт перераспределения рынка к более «здоровым» игрокам. Полученная аллергия на вынужденные дистанционные формы образования заставит школьников и студентов в новом сезоне учиться более осознанно.

Очевидно, что много небольших и средних предприятий сферы услуг и их партнёров ждёт неминуемое банкротство. Ждём волны банкротств и от физических лиц, особенно, закредитованной его части. Считаю, что это фатально отразится на банковской системе, при существующих нормах регулирования банки не могут строить жизнеспособные модели без больших дополнительных вливаний акционеров.

Государство, безусловно, докапитализирует свои банки, остальным придётся уйти. Большая мина заложена также под строительную и страховую индустрии, здесь неминуемо будет спад объёмов и изменение финансовых моделей.