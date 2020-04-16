Пермь, , 10:42 — REGNUM В Пермском крае пик половодья ожидается в третьей декаде апреля. В настоящее время завершилась проверка готовности муниципальных образований к паводку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Силы и средства для защиты населения в случае ЧС готовы. На сегодняшний день подтопленных жилых домов и приусадебных участков в регионе нет. Из-за повышения уровня воды в реке Бабке подтоплен мост в селе Моховое. Условия жизнедеятельности населения не нарушены.

Из проверенных 20 гидросооружений прудов и водохранилищ замечания у комиссии возникли к эксплуатации ГТС пруда на реке Глубокая (село Крылово Осинского городского округа) и ГТС водохранилища на реке Куве (село Кува Кудымкарского муниципального округа).

«Собственникам этих ГТС поручено обеспечить работоспособность затворов, смазать их подъемные механизмы, выполнить предполоводную сработку водоемов», — сказала и.о. министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Марина Трунина.