Рига, , 10:42 — REGNUM Только тем сотрудникам Службы неотложной скорой помощи, которые непосредственно приняли участие в борьбе с распространением коронавируса в Латвии, будут выплачены доплаты в размере 5% — 50% от суммы зарплаты. Об этом 16 апреля сообщила директор Службы Лиена Ципуле порталу LSM.

По ее словам, это ставит медиков в стране в сложную ситуацию.

«Учёт в нашей работе построен на кодах вызова, однако часто с COVID-19 были связаны вызовы, зарегистрированные с другим кодом», — сказала Ципуле.

По ее словам, доплаты медикам, работающим в передвижных тестовых лабораториях, составят от 15% до 50% (диспетчерам до 30%). Медики, занятые на репатриционных авиарейсах, получат доплату от 15% до 50% в соответствии с отработанными ими часами. Доплата остальным сотрудникам будет произведена в размере от 5%.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.