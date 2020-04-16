Москва, , 10:40 — REGNUM В Москве пока нет необходимости вводить систему продовольственных карточек, но нужно быть готовым ко всему. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Надо быть готовым ко всему, но пока эта мера не рассматривается, — сказал Немерюк. — Мы не видим причин для ее применения, потому что вся продуктовая сеть магазинов работают стабильно».

Он отметил, что «пара дней ажиотажа» была около месяца назад, и тогда торговля «работала на пределе». Однако сейчас «спрос выровнялся практически по всем видам продовольствия».

«Гречки всем хватает, оливкового масла, рис есть», — сказал чиновник.

По его мнению, мера продовольственных карточек пока неактуальна.