Москва, , 10:39 — REGNUM Арбитраж Москвы до 14 мая 2020 года оставил без движения иск обанкротившегося АО «Астерос» к итальянскому девелоперу, входящему в состав группы компаний Rizzani De ECCHER — ООО «Кодест инжиниринг С.Р.Л». Сумма претензий, заявленных как долги по договору субподряда, составляет почти 0,5 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск, находящейся в стадии конкурсного производства компании «Астерос», поступил 10 апреля 2020 года. Сумма исковых требований — 479 118 036,39 рубля. В деле речь идёт «о взыскании задолженности по договору субподряда №14 018 от 16.10.2014 г. в размере 6 322 056 евро, 33 евро центов, 25 968 867 руб. 45 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами начисляемые на общую сумму по ключевой ставке ЦБ РФ в размере 7,5% годовых, с момента вступления судебного акта в законную силу и до его фактического исполнения».

Из открытых источников известно, что компания «Астерос», работавшая в сфере оптовой торговли компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением, была исполнителем по 257 госконтрактам на общую сумму более 20,904 млрд рублей. В том числе компания участвовала в реализации работ для АО «Лужники» в рамках чемпионата мира по футболу FIFA-2018.

Известно, что компания-ответчик работает в составе итальянского строительного холдинга, существующего с 1831 года.

Это не единственный судебный спор юрлиц. «Астерос» также в феврале 2020 года потребовала взыскать с «Кодест инжиниринг С.Р.Л» 27 061 523,18 рубля долга. Претензии суд начнёт рассматривать 13 мая 2020 года.