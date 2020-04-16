Тбилиси, , 10:32 — REGNUM Потребление электроэнергии в Грузии в марте снизилось. Об этом сообщает пресс-служба оператора системы электроснабжения страны ESCO.

По данным ресурсоснабжающей организации, за март в Грузии потребили 1 млрд 50 млн кВт-ч, что на 7,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом импорт электроэнергии в стране вырос на 4,3% и составил 217,9 млн кВт-ч.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии с 21 марта из-за распространения коронавируса действует режим чрезвычайного положения. В стране остановлены многие предприятия, жители вынуждены не выходить на работу.

Власти Грузии объявили, что будут субсидировать оплату за услуги ЖКХ и поставку электроэнергии семьям, в которых расход в месяц не превышает средние по стране показатели.

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