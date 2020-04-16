Москва, , 10:27 — REGNUM Котировки нефти марки Brent отметили четвертый подряд день снижения, на этот раз передвинув минимумы до области $27,15 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Сегодня, 16 апреля, с утра фьючерсы остаются под давлением, хотя пока воздерживаются от новой просадки и стремятся к уровню $28 за баррель. Обстановка на рынке черного золота продолжает усугубляться.

Мало того, что сделка ОПЕК+ не повлияла на настроения игроков, новые прогнозы ведомств и крупных банков по экономике и рынку нефти провоцируют нарастание страхов по поводу рецессии и дальнейшего замедления спроса.

Так, 15 апреля инвесторов расстроил обновленный прогноз МЭА, согласно которому в этом месяце мировой спрос сократится почти на 30% от всего мирового потребления, а в мае восстановится совсем незначительно.

Дополнительный негатив на рынок привнес отчет Минэнерго, который отразил рост запасов сырой нефти более чем на 19 млн баррелей против прогноза 11,6 млн и оценки API на уровне 13,1 млн баррелей.

Запасы бензина и дистиллятов тоже прилично выросли, продолжив указывать на ослабление спроса в условиях пандемии коронавируса. Однако добыча на сланцевых месторождениях США сократилась всего на 100 тыс. баррелей в день, до 12,3 млн баррелей.

В краткосрочной перспективе Brent важно удержаться над уровнем $27, чтобы избежать более глубокой просадки. Ключевое сопротивление по-прежнему представлено в виде психологической отметки $30, пробоя которой пока не ожидается, учитывая негативный настрой фондовых рынков на сегодняшних торгах», — считает эксперт.

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