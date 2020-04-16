Москва, , 10:34 — REGNUM Российская экономика может потерять из-за пандемии коронавируса около 18 трлн рублей, более 15 млн человек могут потерять работу. Такие оценки приведены в макроэкономическом обзоре Национального рейтингового агентства (НРА), пишут 16 апреля «Известия».

Эксперты полагают, что сильнее всего пострадает сфера услуг, в том числе гостиницы и учреждения общественного питания. Кризис также ударит по производству одежды и обуви, сфере культуры и спорта, организации досуга. В меньшей степени последствия ощутят производители продуктов питания, а также сельское, рыбное и лесное хозяйство.

«Потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 млн человек», — отметили в НРА.

Аналитики оценили в 4,2 трлн рублей сокращение налогов, сборов и страховых взносов, назвав такой ущерб неприемлемым для экономики страны. Государство, вероятно, предпримет дополнительные меры, чтобы быстрее вывести экономику из кризиса, говорится в докладе.