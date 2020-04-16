Рига, , 10:15 — REGNUM Ситуация в Латвии в отрасли грузовых перевозок близка к катастрофе и гораздо тяжелее кризиса 2008 года. Об этом сообщил председатель правления ассоциации Latvijas auto Александр Поцелуйко порталу Nra.lv.

«Ситуация такова, что не работают ни заводы, ни предприятия. Мы должны доставить груз из точки А в точку В. Однако, сегодня не работает ни пункт А, ни пункт В», — сказал Поцелуйко.

По его словам, сегодня основу перевозок составляют медикаменты и товары первой необходимости. Он отметил, что автомобили и детали к ним не нужны, остановилось строительство, доставка продуктов и медикаментов упала вдвое.

«Турция ввела на границе 15 дневный карантин, во время которого шофера вынуждены находится в машине на границе. Тяжелая ситуация на границах со странами СНГ и Россией», — сказал Поцелуйко.

Напомним, в ассоциацию Latvijas auto входят 395 латвийский компаний, управляющих автопарком в 6317 многотоннажных грузовых автомобилей.