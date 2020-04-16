Москва, 16 апреля 2020, 10:11 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил проработать вопрос о создании сети кружков на базе общеобразовательных организаций по модели Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ). Подготовкой предложений займется Правительство РФ совместно с Ассоциацией участников технологических кружков.
По мнению лидера рабочей группы Кружкового движения НТИ Дмитрия Земцова, возможность распространить практики Кружкового движения на сеть российских школ позволит серьезно масштабировать проделанную работу и создать новые возможности для российских школьников, увлеченных наукой и технологиями. Это ключевое условие для подготовки нового поколения инженеров и новаторов, технологических предпринимателей, которые смогут создавать новые продукты и компании, обеспечивать технологическое лидерство России.
К 2020 году российское Кружковое движение охватило более 200 000 участников: школьников, студентов, наставников и экспертов по всей стране. Постоянное расширение сообщества обеспечивают, в первую очередь, ежегодные Олимпиады НТИ и проектные школы «Практики будущего», где школьники и студенты учатся решать сложные технологические задачи и доводить свои решения до конечного продукта. В процессе работы они развивают инженерное мышление, приобретают навыки работы в команде, учатся ставить цели и ориентироваться на результат. Привлечь широкое внимание к инженерному творчеству и занятиям кружках также помогают фестивали Кружкового движения Rukami.
За последний месяц на фоне пандемии Кружковое движение НТИ перевело свою работу в цифровую среду и запустило wiki-агрегатор kruzhok.org, призванный информировать школьников, студентов и их родителей о возможностях дистанционного участия в кружках и, шире, дистанционного образования. На портале собираются лучшие бесплатные ресурсы по школьным предметам, прикладным навыкам и технологиям будущего, запускаются онлайн-челленджи, которые объединяют школьников и студентов со всей страны в решении технологических задач, в том числе для борьбы с коронавирусом.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, перечень поручений Президента утвержден Президентом России Владимиром Путиным по итогам встречи с представителями общественности, состоявшейся в Череповце 4 февраля 2020 года.