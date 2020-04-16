Москва, , 10:11 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил проработать вопрос о создании сети кружков на базе общеобразовательных организаций по модели Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ). Подготовкой предложений займется Правительство РФ совместно с Ассоциацией участников технологических кружков.

По мнению лидера рабочей группы Кружкового движения НТИ Дмитрия Земцова, возможность распространить практики Кружкового движения на сеть российских школ позволит серьезно масштабировать проделанную работу и создать новые возможности для российских школьников, увлеченных наукой и технологиями. Это ключевое условие для подготовки нового поколения инженеров и новаторов, технологических предпринимателей, которые смогут создавать новые продукты и компании, обеспечивать технологическое лидерство России.

«Создание сети технологических кружков по модели Кружкового движения НТИ открывает новые возможности для российских школьников, увлеченных наукой и технологиями, готовых решать реальные задачи. Прямое поручение главы государства подчеркивает важность этой задачи на федеральном уровне, — отметил лидер рабочей группы Кружкового движения НТИ Дмитрий Земцов, — С 2017 года в рамках Национальной технологический инициативы реализуется дорожная карта «Кружковое движение», направленная на формирование следующего поколения предпринимателей, инженеров, ученых, готовых отвечать на глобальные вызовы, стоящие перед Россией и всем миром. В основе нашей работы на протяжении последних лет — развитие новых форматов дополнительного образования, которые вовлекают ребят в технологическое творчество. Они оказались эффективны и интересны школьникам: это инженерные соревнования, проектные школы, фестивали, а также создание кружков нового типа, которые обладают потенциалом вырасти в технологические команды и стать конкурентоспособными компаниями».

«Кружковое движение НТИ сегодня обладает признанным опытом и авторитетом в области развития новых форм дополнительного образования школьников и технологических кружков в России. Министерство просвещения Российской Федерации рекомендует педагогам методики работы, которые разрабатывают наставники и эксперты Кружкового движения. Благодаря поручению Президента России мы сможем распространить практики Кружкового движения на всю страну и обеспечить гораздо больше российских школьников возможностями для всестороннего развития их способностей», — подчеркнул заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

К 2020 году российское Кружковое движение охватило более 200 000 участников: школьников, студентов, наставников и экспертов по всей стране. Постоянное расширение сообщества обеспечивают, в первую очередь, ежегодные Олимпиады НТИ и проектные школы «Практики будущего», где школьники и студенты учатся решать сложные технологические задачи и доводить свои решения до конечного продукта. В процессе работы они развивают инженерное мышление, приобретают навыки работы в команде, учатся ставить цели и ориентироваться на результат. Привлечь широкое внимание к инженерному творчеству и занятиям кружках также помогают фестивали Кружкового движения Rukami.

За последний месяц на фоне пандемии Кружковое движение НТИ перевело свою работу в цифровую среду и запустило wiki-агрегатор kruzhok.org , призванный информировать школьников, студентов и их родителей о возможностях дистанционного участия в кружках и, шире, дистанционного образования. На портале собираются лучшие бесплатные ресурсы по школьным предметам, прикладным навыкам и технологиям будущего, запускаются онлайн-челленджи, которые объединяют школьников и студентов со всей страны в решении технологических задач, в том числе для борьбы с коронавирусом.

«Пока действуют ограничительные меры, мы делаем все, чтобы школьники могли получать новые знания и решать технологические задачи вместе с такими же увлеченными ребятами по всей стране, участвуя в онлайн-челленджах и хакатонах, делая мир вокруг лучше. Когда пандемия закончится, проводимая сейчас работа онлайн станет хорошей основой для масштабирования практик Кружкового движения офлайн и запуска сети кружков на площадках российских школ», — добавил Дмитрий Земцов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, перечень поручений Президента утвержден Президентом России Владимиром Путиным по итогам встречи с представителями общественности, состоявшейся в Череповце 4 февраля 2020 года.