Абакан, , 10:04 — REGNUM План по обеспечению экономической стабильности в условиях пандемии коронавируса утверждён в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 апреля в республиканском правительстве.

По словам главы Хакасии Валентина Коновалова, документ направлен на сохранение экономической стабильности в регионе и недопущение роста безработицы.

Республиканские власти напомнили о мерах, предпринимаемых на федеральном уровне. В частности, предусматривается введение кредитных каникул и увеличение сроков уплаты налогов, сборов и страховых взносов до шести месяцев. Также речь идёт о продлении периода предоставления налоговых деклараций, расчётов и финансовой информации, об отсрочке до конца мая проведения проверок субъектов малого и среднего предпринимательства и так далее.

Что касается республиканского уровня, планируется снижение ставки по упрощенной системе налогообложения. В Хакасии она уже снизилась с 1 января 2020 года. Теперь же по ряду отраслей предусмотрено максимально возможное снижение ставки с 4 до 1% и с 7,5 до 5%.

Кроме того, в регионе предусмотрена отсрочка по уплате аренды государственного имущества.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 16 апреля в Хакасии было зарегистрировано 27 подтверждённых случаев заражения коронавирусом, в том числе три человека уже выздоровели.

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