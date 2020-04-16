Москва, , 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые.

Первое место в рейтинге заявил владелец «Норникеля» Владимир Потанин, его состояние оценивается в $19,7 млрд. Далее идет владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин ($18,1 млрд). Замыкает тройку владелец «Новатэка» Леонид Михельсон ($17,1 млрд).

Среди новичков рейтинга — разработчики игр Playrix братья Дмитрий и Игорь Бухманы (34 и 35 место с состоянием по $3,1 млрд).

Также впервые в рейтинг попали создатель сервиса знакомств Dating.com Дмитрий Волков (126 место, $750 млн), президент группы «Дело» Сергей Шишкарев (149 место, $700 млн), гендиректор компании «Комус» Сергей Бобриков (167 место, $550 млн).

Среди новичков также дочь миллиардера Аркадия Ротенберга Лилия, ей принадлежит пакет в девелоперской компании TPS Real Estate (ее состояние оценивается в $500 млн, это 191 место в рейтинге).

Напомним, ранее журнал Forbes сообщил, что рекордный рост стоимости акций американской корпорации Amazon привел к увеличению на $6 млрд состояния ее руководителя, самого богатого на планете человека Джеффа Безоса.

Теперь капитал Безоса составляет $138 млрд. Состояние его бывшей жены Маккензи Безос также увеличилось — на $2,2 млрд и в настоящее время достигло $44,8 млрд.

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