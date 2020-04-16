Москва, , 10:01 — REGNUM В России под новые правила доступа к кредитным каникулам подпадает две трети ипотечных заёмщиков (65,5%). Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

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Самое большое число ипотечных заемщиков, претендующих на кредитные каникулы, насчитывается в Бурятии (89,8%), Забайкальском крае (86,9%) и Еврейской АО (85,9%).

Наименьшее количество заемщиков зафиксированы в Ямало-Ненецком АО (29,9%), Ненецком АО (35,9%) и Ханты-Мансийском АО (36,3%).

Как сообщало ИА REGNUM, ввести кредитные каникулы для граждан 25 марта предложил президент РФ Владимир Путин. Закон вступил в силу с 3 апреля 2020 года.

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