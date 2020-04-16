Москва, , 09:43 — REGNUM Если сейчас в России удастся сохранить рабочие места, то позже предприятия смогут быстрее восстановить свою работу за счёт сохранённых кадров. Об этом 16 апреля на своей странице в социальной сети Facebook написал экономист Василий Колташов. Так он прокомментировал обнародованные в РФ меры поддержки малых и средних предприятий.

«Это меры не перезапуска экономики, таковые у нас ещё будут, а это меры смягчения удара новой волны глобального кризиса, — написал Колташов. — Помощь средним и малым фирмам в ключевых отраслях экономики объявлена прямой и безвозмездной. Адресный характер этой помощи, как объявлено, будет связан с числом сотрудников на том или ином предприятии. Размер — 12 130 рублей на одного человека в месяц. Названо условие оказания такой адресной помощи: сохранение 90% рабочих мест по сравнению с 1 марта 2020 года. Это правильное требование. Сейчас нужно поддержать именно рабочие места, не дать их числу сжаться».

Это, как полагает Колташов, поможет и самим предприятиям в том смысле, что им легче будет позднее активизировать работу — они сохранят кадры.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в РФ малым и средним предприятиям будут обеспечены дополнительные безвозмездные меры финансовой поддержки.