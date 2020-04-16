Москва, 16 апреля 2020, 09:43 — REGNUM Если сейчас в России удастся сохранить рабочие места, то позже предприятия смогут быстрее восстановить свою работу за счёт сохранённых кадров. Об этом 16 апреля на своей странице в социальной сети Facebook написал экономист Василий Колташов. Так он прокомментировал обнародованные в РФ меры поддержки малых и средних предприятий.
Это, как полагает Колташов, поможет и самим предприятиям в том смысле, что им легче будет позднее активизировать работу — они сохранят кадры.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в РФ малым и средним предприятиям будут обеспечены дополнительные безвозмездные меры финансовой поддержки.