Москва, , 09:35 — REGNUM Арбитраж Москвы 7 июля 2020 года начнёт рассматривать иск к ООО «Промышленные технологии», до августа 2019 года носившего наименование ООО «Концерн «Тракторные заводы». Сумма претензий к компании, выставленная заводом тракторов из Чебоксар, составляет почти 20 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление от ПАО «Чебоксарский завод промышленных тракторов», которое входило в концерн «Тракторные заводы» и на сегодня находится на первом этапе процедуры банкротства (наблюдении), поступило в суд 9 апреля 2020 года, а 14 апреля его приняли к производству. Сумма иска — 19 669 432 99,11 рубля. Подробности спора неизвестны, третьим лицом в деле участвует арбитражный управляющий истца Игорь Овчинников.

Напомним, на сегодня многие заводы, которые входили в проблемный концерн, в стадии банкротства. Проблемы концерна начались около трёх лет назад, когда ВЭБ выкупил его многомиллиардный долг у консорциума банков. Попытки истребовать задолженность для многих компаний группы завершились банкротством. Позднее было принято решение заменить кредитора — с ВЭБ на госкорпорацию Ростех. Осенью 2018 года последним была создана компания «КТЗ», которая и начала вхождение в состав владельцев предприятий группы. Сам же Ростех планировал взять в управление оборонный пул концерна, а гражданскому пулу прочили частного инвестора.

До появления проблем концерн работал в Мордовии, Карелии, Чувашии, Алтайском крае, Курганской, Владимирской, Волгоградской и Липецкой областях.