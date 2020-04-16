Берлин, , 09:26 — REGNUM После простоя предприятия таких компаний, как Toyota, Renault и Volkswagen, возобновят выпуск автомобилей. Об этом сообщает Financial Times.

Автокомпании были вынуждены остановить производство машин на своих заводах в Европе из-за пандемии коронавируса. Так, Toyota закрыла пять своих производственных предприятий в Европе во второй половине марта. Теперь компания начинает возобновлять работу.

Французская компания Renault объявила о возобновлении работы своего завода в Португалии и планирует также восстановить производство на румынском предприятии.

Южнокорейская компания Hyundai частично восстановила работу завода в Чехии. С 20 апреля заработают автопредприятия Volvo Cars в Торсланде, Швеция.

Напомним, в России 13 апреля восстановили работу автозаводы АвтоВАЗа, ГАЗа и УАЗа.

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