Екатеринбург, , 09:17 — REGNUM На Урале завершена подготовка техники к посевному периоду. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Как сообщил глава министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Дмитрий Дегтярёв, в осенний период в регионе вспахано 300 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий. Также налажена система льготного кредитования фермеров и кооперативов. На данный момент удовлетворено 86 заявок на сумму 950 млн рублей.

Всего в Свердловской области на поддержку агропромышленного комплекса в 2020 году будет направлено 4,2 млрд рублей. А размер посевных площадей останется на уровне 2019 года — 769 тыс. гектаров.