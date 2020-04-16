Ульяновск, 16 апреля 2020, 09:16 — REGNUM В Ульяновской области приняли решение разрешить работать предприятиям, которые смогут выполнить все санитарные требования и готовы нести «полную социальную ответственность за жизнь и здоровье своих сотрудников». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём видеообращении губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.
Говоря об экономике в условиях пандемии, глава региона отметили, что власти «приняли непростое решение»:
Сергей Морозов напомнил об ответственности за неисполнение и пообещал, что власти будут «не просто контролировать, но очень строго наказывать тех, кто не выполняет эти условия». Для этого в регионе сформированы мониторинговые группы, которые ежедневно посещают десятки предприятий: при несоблюдении требований грозит штраф и прекращение деятельности. Ранее отмечалось, что в правительстве разрабатывают «систему так называемого добровольного декларирования», одновременно усиливая контроль за исполнением этих требований.
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Напомним, ранее в Ульяновской области возобновили работу строительные магазины, зоомагазины, автосервисы и ремонтные мастерские, фотоателье, нотариальные конторы, тепличные комбинаты, IT-кластер.
Накануне ульяновские власти заявили, что в регионе начали выдавать кредиты с нулевой ставкой на зарплату сотрудникам предприятий приоритетных отраслей.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области официально подтверждено 104 случая заражения коронавирусом. Два пациента выздоровели, один скончался — 68-летняя женщина, которая вернулась из Москвы 1 апреля, но к врачам обратилась 8 апреля. Последние сутки женщина была подключена к аппарату искусственной вентиляции, спасти её не удалось.
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