Москва, , 09:09 — REGNUM Строительством отрезка дороги на участке от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировская, включая мостовой переход через реку Москву и многоуровневую транспортную развязку с Каширским шоссе, займётся компания «Мостотрест», принадлежащая российскому миллиардеру Аркадию Ротенбергу. Контракт на более чем 24 млрд рублей с нею подписало ГКУ Москвы «Управление дорожно-мостового строительства», передаёт ИА REGNUM.

Тендер включает возведение дороги с искусственными сооружениями и переустройством коммуникаций на отрезке от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировская, а также мост через р. Москву и многоуровневую транспортную развязку с Каширским шоссе. Есть в проекте и возведение моста и многоуровневой транспортной развязки на Каширском шоссе на участке от улицы Каспийской до улицы Шоссейная.

Стоимость контракта — 24 111 523 255 рублей. Цена является максимальной, так как компания Ротенберга была единственным участником тендера. Работы должны завершить до конца декабря 2024 года.

Реализация проекта предполагает снос строений, вырубку зелёных насаждений, а также вынос инженерных коммуникаций. В проекте также предусмотрено здание конечной станции наземного городского транспорта ГУП «Мосгортранс» общей площадью 285 кв.м.

Напомним, распоряжением президента РФ Владимира Путина от 14 апреля 2020 года компания получила поощрение «за большой вклад в строительство Крымского моста».