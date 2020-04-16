Нур-Султан, , 09:02 — REGNUM Казахстан занял одиннадцатое место среди стран с самым дешёвым бензином марки АИ-95. Такие данные по состоянию на 13 апреля приводит портал Global Petrol Prices.

Стоимость одного литра топлива в Казахстане составляет $0,41 — это лучшая цена среди стран СНГ. В пятерку стран с самым дешевым бензином входят Венесуэла, Иран, Судан, Ангола и Малайзия.

Бензин марки АИ-92 жителям Казахстана обходился в марте за 155 тенге ($0,36) за литр. Дороже всего топливо продавали в Нур-Султане — 160 тенге ($0,38), Алма-Ате — 156 тенге ($0,37) и Чимкенте — 152 тенге ($0,36).

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2019 года Казахстан занимал десятое место среди стран мира по стоимости бензина. За последние годы в республике модернизировали основные НПЗ, что позволило увеличить объем выпуска топлива.

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