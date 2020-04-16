Барнаул, , 09:00 — REGNUM В связи с введением в Алтайском крае карантинных мероприятий, связанных с мировой эпидемией коронавируса, малому бизнесу приходится искать различные пути выхода из кризиса. Как сообщили сегодня, 16 апреля, в региональном управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, к примеру, фабрика «Аврора», которая занимается производством чулочно-носочных изделий в селе Озерки Тальменского района, частично перепрофилировалась на изготовление индивидуальных масок, есть спрос.

«Вяжем их из хлопка. Это кратковременная мера на время режима самоизоляции. Вообще, мы доставляем пряжу из Турции, Узбекистана, и, несмотря на то что границы закрыты, пока сырье у нас есть. Среди клиентов — торговые и медицинские учреждения», — рассказал директор фабрики Сергей Макаренков. На развитие производства он брал средства в Алтайском фонде микрозаймов. В связи с непредвиденной ситуацией с коронавирусом фонд пошёл навстречу и изменил график платежей, отсрочив их на три месяца.

По данным на утро 16 апреля, в Алтайском крае по-прежнему зарегистрировано 48 выявленных случаев заражения коронавирусом.

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